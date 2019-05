Waarom het grote publiek woedend reageert op moord Julie Van Espen en haar ouders “geen wrok koesteren”

In een waardige, ingetogen reactie hebben de ouders van Julie Van Espen (23) laten weten “geen wrok te koesteren”. “Ze vinden erg veel steun in de vele berichtjes die ze ontvangen en willen nu de begrafenis in alle rust voorbereiden”, aldus hun advocaat John Maes. Op de vraag of Justitie heeft gefaald, spreken ze zich niet uit. “De minister moet hen geen uitleg komen geven. Daar zitten ze niet op te wachten.”