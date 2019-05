Worden Champions en Europa League vervangen door grote Europese competitie met promotie en degradatie?

Een invoering van een promotie- en degradatiesysteem is vanaf 2024 mogelijk in het Europese clubvoetbal. Dat heeft Lars-Christer Olsson, hoofd van de overkoepelende organisatie voor Europese clubcompetities, bevestigd na een vergadering op het hoofdkantoor van de Europese voetbalunie UEFA in Nyon. Hij gaf daarbij tevens aan dat clubs in de nieuwe opzet in bepaalde gevallen kunnen deelnemen aan Europees toernooivoetbal zonder dat ze zich daarvoor in hun nationale competities hebben gekwalificeerd.