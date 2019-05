Om zich te beschermen tegen besmettelijke ziektes dragen vuilnisophalers nu witte pakken en mondmaskers in Noordstation

Brussel - De schrik om besmettelijke ziektes op te lopen in het Brusselse Noordstation zit er goed in. Werknemers van Net Brussel, de afvalophalingsdienst van de hoofdstad, dragen nu zelfs beschermende pakken, mondmaskers en handschoenen om de containers leeg te maken. Ze worden ook ingeënt tegen hepatitis A en B.

De toestand in het Noordstation is al langer onhoudbaar. Vorige week besliste De Lijn om er niet meer te stoppen, een beslissing die ze ook al eens eerder genomen had. Maar na bijkomende maatregelen stopten de bussen er sinds kort opnieuw. Nu lijkt de beslissing echter definitief en wordt volop gewerkt aan een plan om buiten haltes te maken. “Dit kunnen we onze chauffeurs en onze reizigers niet meer aandoen”, zeggen de vakbonden.

De toestand in het station is er alleen nog maar op achteruitgegaan. Het is er vuil en er hangt een penetrante geur op de ondergrondse verdieping. “Niet moeilijk. Er zijn te weinig toiletten voor de honderden migranten die er verblijven. En dus doen ze hun behoefte vaak waar ze een plekje vinden”, zegt een werkneemster van het CCN-gebouw.

Het ligt er ook vol etensresten. Er zijn wel extra containers geplaatst, maar het is duidelijk dat niet alle transmigranten die gebruiken. Een oplossing voor het probleem is er niet meteen.

Gisteren haalden werknemers van de vuilnisdienst Net Brussel, zo merkte Bruzz.be op, het afval op met speciale niets doorlatende witte pakken. Ze droegen ook mondmaskers en handschoenen.

Geen risico’s

“Iedereen weet hoe het Noordstation erbij ligt en wij moeten dat opkuisen”, zegt een woordvoerder van Net Brussel. “Er zijn risico’s aan verbonden en daar willen we ons personeel tegen beschermen.”

Net Brussel laat ook alle medewerkers die in of rond Brussel Noord aan de slag zijn vaccineren tegen hepatitis A en B.

Vakbonden bij De Lijn waarschuwden vorige week voor uitbraken van tuberculose, schurft en malaria onder transmigranten en wezen op de gevaren voor de chauffeurs van De Lijn.

Maar volgens de ngo Dokters van de Wereld, die actief is in en rond het Noordstation, is er geen sprake van een uitbraak van besmettelijke ziektes. Ook het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt niet op de hoogte te zijn van een verhoogd risico. Toch nemen ze bij Net Brussel liever het zekere voor het onzekere.

De politie die in het station met transmigranten te maken krijgt, draagt geen mondmaskers, maar wel altijd handschoenen.