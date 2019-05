Jan Vertonghen in de basis bij Tottenham in halve finale Champions League tegen Ajax

Jan Vertonghen staat in de basis bij Tottenham voor de terugwedstrijd bij Ajax. Al kan dat wel met een neusmasker zijn. Daarmee is alle twijfel weg die er de afgelopen dagen heerste rond de Rode Duivel. Ook Toby Alderweireld staat in de basis.

Volg Ajax-Tottenham hier LIVE

De Rode Duivel staat aan de aftrap op het veld van zijn ex-club Ajax. Door de blessure van Davinson Sanchez, staat de recordinternational op het veld in de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League. Dinsdag trainde Vertonghen terug mee bij Tottenham na de zes verplichte rustdagen die de UEFA oplegt na een incident in een wedstrijd.

Afgelopen week moest Super Jan vroegtijdig het veld verlaten na een botsing met Alderweireld. Eerst werd gevreesd voor een gebroken neus en een hersenschudding, maar Vertonghen was naar eigen zeggen enkel wat groggy.

Vertonghen gaat met Tottenham op zoek naar een plek in de finale tegen Liverpool op 1 mei in het Wanda Metropolitanastadion in Madrid.