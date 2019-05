Nieuw miljoenencontract voor controversieel Belgisch paspoortenbedrijf Semlex

De Belgische paspoortenmaker Semlex heeft in Ivoorkust een contract ter waarde van 700 miljoen euro toegekend gekregen voor de productie van 32 miljoen identiteitskaarten en het opstellen van een burgerregister. Het gaat om een deal voor 12 jaar, kondigde regeringswoordvoerder Sidi Touré woensdag aan in de economische hoofdstad Abidjan.

Semlex is geen onbesproken bedrijf. Begin vorig jaar voerde het federaal parket nog huiszoekingen uit bij Semlex in Ukkel en bij CEO Albert Karaziwan. Een woordvoerder van het federaal parket meldde toen dat er een onderzoek loopt wegens vermoedens van witwaspraktijken en corruptie.

185 dollar

Een jaar eerder had Reuters bericht dat het bedrijf een uitermate lucratieve deal had gesloten om nieuwe, biometrische paspoorten te leveren aan de Congolese overheid. Kostprijs van zo’n Congolees paspoort: 185 dollar (175 euro), terwijl een Belgisch biometrisch paspoort 65 euro kost. Van die 185 dollar gaat volgens Reuters 60 dollar naar een bedrijf van een vertrouwelinge van de Congolese president Joseph Kabila, maar Semlex zou per paspoort ook 60 dollar opstrijken, terwijl de Congolese autoriteiten 65 dollar opstrijken van de totale kostprijs.

Gevraagd naar Semlex’ juridische problemen zei regeringswoordvoerder Touré dat het Belgische bedrijf “net zoals alle andere bedrijven meegedaan heeft aan deze aanbesteding en ze op transparante wijze gewonnen heeft”.

Lastercampagne

Semlex zelf stuurde al tweemaal een persbericht de wereld in waarin ze de beschuldigingen aan het adres van het bedrijf met klem ontkende en sprak over een lastercampagne tegen het bedrijf.

In het najaar van 2017 was Semlex-CEO Albert Karaziwan nog een van de bedrijfsleiders die deelnam aan een economische missie onder leiding van prinses Astrid in Ivoorkust.