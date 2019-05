McDonald’s-klant krijgt bakken kritiek: “Zoiets doe je toch niet met chicken nuggets?!”

Iedereen heeft zo zijn eigen eetgewoonten. Princekoeken, bijvoorbeeld, kun je in één hap opeten of de koek van de chocolade scheiden. Zelfde concept bij Melo Cakes. Maar wat deze man uit Louisiana klaarspeelde met chicken nuggets, dat heeft u allicht nog nooit gezien.

Sameer Jafri postte deze foto van zijn nuggets op Facebook. Foto: Facebook

Sameer Jafri, uit de Amerikaanse stad Louisiana, postte enkele dagen geleden een foto van een doosje nuggets en enkele sauzen op Facebook. Daarbij de tekst: ‘Do y’all peel your nuggets?’ Op de foto is te zien hoe hij inderdaad kip en korst had gescheiden. Snel ging de foto viraal: de post werd 19.000 keer gedeeld en kreeg meer dan 8.500 comments.

Het beleefde antwoord op zijn vraag was: “Absoluut niet, hoe kom je erbij?” Maar de meeste antwoorden waren minder beleefd: “Ben je gek? Zoiets doe je toch niet met chicken nuggets?!”, “Afschuwelijk!” of “Monster!” Een enkeling gaf toe dat hij dat ook weleens deed.