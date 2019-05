Foutje: leden van zelfde gezin moeten in ander bureau gaan stemmen

Nazareth - Enkele honderden inwoners van Nazareth moeten door een fout bij de dienst Bevolking van de gemeente op 26 mei op een ander adres gaan stemmen dan andere leden uit hetzelfde gezin.

“Bekijk jouw eigen oproepingsbrief goed om te weten op welk adres je moet stemmen”, waarschuwt de gemeente. “De lijsten van de kiezers zijn gesorteerd op alfabet in plaats van op adres. Een tiende van de kiezers kan daardoor niet op hetzelfde adres als zijn of haar gezin stemmen. Dit is een menselijke fout, waarvoor wij ons willen verontschuldigen.”

Over hoeveel personen het precies gaat, is niet duidelijk.