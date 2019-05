Opvallende reclame momenteel op de Vlaamse buis: in een spotje voor zonnebrandolie van Zwitsal zijn twee papa’s te zien. Tot heden was de representatie van holebi’s in reclame voor babyspullen quasi nul. “Nobel, maar je kan er prat op gaan dat dit berekend is”, zegt Fons Van Dyck van BBDO.