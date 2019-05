Sociaal conflict bij luchtverkeersleiders Skeyes: alle ogen gericht op één man, die de sleutel tot een oplossing in handen heeft

Toen vorig weekend de sociale bemiddeling bij de luchtverkeersleiders van Skeyes afsprong, wees de directie met een beschuldigende vinger naar de christelijke vakbond, die “niet bereid was tot een compromis”, terwijl de socialistische bond de collega’s opriep “constructief akkoorden te sluiten in plaats van verder de weg van de provocaties te bewandelen.” “Ik heb al ergere verwijten naar mijn hoofd gekregen”, zegt vakbondssecretaris Kurt Callaerts, de man die over de streep moet.