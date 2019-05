Bizarre zonsondergang in Canada voedt wildste geruchten: “Is dat een UFO?”

Een foto van een ondergaande zon heeft in Canada voor de wildste geruchten gezorgd. “Is dat een UFO?”, vroegen sommigen zich af, omdat rond de zon vreemde stralingen te zien zijn. De wetenschappelijke uitleg is een stuk minder buitenaards.

De Canadese Christine McNaughton postte onlangs een foto van een wel heel bijzondere zonsondergang op Manitoulin Island, in de buurt van Toronto. Rond de zon waren allerlei stralen te zien. “Guys, check out the sunset!”, schreef de vrouw erbij.

Een vreemd fenomeen, dat meteen de aandacht trok van mensen die zich bezighouden met buitenaards leven. Scott Waring, bijvoorbeeld, die een website runt onder de naam ET Database. Hij zag er een vliegende schotel in: “Dit zou een UFO kunnen zijn, die aan het opstijgen is uit het meer. Overdag schuilt hij in het water en hij komt ’s nachts naar boven.”, zei hij. Anderen vielen hem bij.

Al snel kwam er een meer wetenschappelijke uitleg voor de ringen rond de zon, bij monde van de website Earthsky.org. “Het gaat hier om cirruswolken”, klinkt het. “In dat type vederwolken zitten ijskristallen. Die kristallen breken het zonlicht en spiegelen het ook. Wanneer vanuit een bepaalde hoek naar de zon gekeken wordt, kan het zijn dat je die straling ziet.”