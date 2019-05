Ze werden destijds gek verklaard, maar Uber-investeerders zien hun lef en durf nu beloond

Vrijdag tekent Uber, de taxidienst-zonder-taxi’s, voor de grootste beursgang van het jaar. En hoewel het bedrijf in zijn tienjarige bestaan nog geen cent winst heeft gemaakt, is de vraag naar aandelen drie keer groter dan het aanbod. Tot groot genoegen van de investeerders van het eerste uur, van ‘de Steve Jobs van Japan’ over Britney Spears tot Lance Armstrong. Zij zien hun lef en durf – velen noemden hen destijds goed gek – nu beloond.