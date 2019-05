Zweedse clubwatcher stomverbaasd over aankoop Club Brugge:“Die speelt het eerste jaar toch niet in het eerste elftal?”

Club Brugge betaalt zo’n 3 miljoen euro zonder bonussen voor Odilon Kossounou, een 18-jarige Ivoriaanse verdediger van Hammarby, voor de Zweedse middenmoter een recordtransfer. In Zweden reageert men stomverbaasd: “Hij was hier niet tweede, maar derde keus.”

Hammarby-watcher Robert Laul van de Zweedse sportkrant Sportbladet herinnert zich vooral nog de tweede competitiematch van de Ivoriaan in de Zweedse competitie. “Hij ging helemaal onderuit bij een kopduel, letterlijk. Hij lag plots heel komisch op zijn kont terwijl zijn opponent scoorde.” Maar Laul leerde meteen ook één van de grootste kwaliteiten kennen van de aanwinst van Hammarby, dat de Ivoriaan al volgde van zijn 16de bij ASEC Mimosas en hem in december 2018 overnam. “Er zaten wel 30.000 toeschouwers in het stadion, denk ik, maar Odilon toonde toen al zijn mentale sterkte: hij speelde voort alsof er niets was gebeurd.”

Die mentaliteit is zijn grootste pluspunt. “Naast zijn fysieke kracht en zijn kopspel”, aldus nog Lang. “Maar eerlijk: verder moet hij nog heel veel leren. Hij is ongetwijfeld een groot talent, maar hij is hier pas enkele maanden. Hij speelde maar een wedstrijd of vijf, was hier geen tweede, maar derde keuze. Wij dachten echt dat hij zich hier nog minstens één of twee jaar zou moeten ontwikkelen om pas dan de volgende stap te zetten. Vooral zijn uitvoetballen is nog een probleem. En dat loopt niet één keer mis per match, maar drie, vier keer. Het kan niet anders of Club ziet hem als een aankoop voor de toekomst.”In het Zweedse Sportblad Expressen zei Kossounou daar vorige maand zelf over: “Misschien kreeg ik te weinig kansen om ervaring op te doen. Maar ik kan alleen maar leren uit mijn fouten.”

Al langer gevolgd

De Belgische landskampioen drukte in elk geval de transfer niet door op basis van wat hij in Zweden liet zien. In de wandelgangen klinkt het dat de verdediger van 1m88 al langer gevolgd werd. CEO Vincent Mannaert en co. kenden hem net als Hammarby al van tijdens zijn periode bij het Ivoriaanse ASEC Mimomas.

Dat Club nu al bezig is met verdedigende versterking, is logisch. Het contract van Poulain loopt af en wordt niet verlengd, Decarli en Peres werden gewogen en te licht bevonden. Kossounou kan trouwens ook als verdedigende middenvelder uit de voeten en sluit aan bij het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “De jonge Afrikaan geldt als een groot talent dat zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan. Hij wordt de eerste Ivoriaan bij Club Brugge”, klinkt het in Brugge enthousiast. Club troefde daarmee onder meer Racing Genk – in Zweden klonk dat hij méér waard was dan Aidoo – en nog enkele andere buitenlandse geïnteresseerden af. Op zijn 18de vanuit Afrika in de ijskoude decembermaand in zijn eentje in Stockholm gedropt, gaf de Ivoriaan meteen blijk van de juiste mentaliteit. A good boy, weten ze in de Zweedse hoofdstad. Nooit in de nachtclubs te vinden. Wel heel vaak in Gröna Lund, hij is verzot van pretparken en achtbanen. En hij toonde zich in zijn korte periode in Zweden wel bijzonder ambitieus. In Expressen zei hij ook: “Ik wil ooit de beste verdediger ter wereld zijn.”