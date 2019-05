PVDA loopt leeg

Nog geen vijf maanden nadat ze hun intrek hebben genomen in de gemeenteraad, moeten de PVDA-PTB-fracties in enkele grote gemeenten al zwaar gehavend voort. In Molenbeek en Vorst trokken twee gemeenteraadsleden al snel de partijdeur achter zich dicht. In Brussel blijven er sinds vorige week nog drie van de zes gemeenteraadsleden over. En ook in Antwerpen is de fractie al gehalveerd, van vier naar twee.