Nederlandse politie op zoek naar man die verdacht wordt van drie moorden

In Nederland is de politie massaal op zoek naar Thijs Hermans uit Den Haag. De 27-jarige man zou betrokken zijn bij meerdere steekpartijen met dodelijke afloop.

De Hagenaar wordt verdacht van twee steekpartijen, waarvan een op de Brunssummerheide in Heerlen. Daarbij kwamen twee mensen, een vrouw van 63 en een man van 68, om het leven. Ook voor de steekpartij eerder deze week in de Scheveningse Bosjes in De Haag, waarbij een 56-jarige vrouw om het leven werd gebracht, wordt in de richting van Hermans gekeken. De dader sloeg telkens toe terwijl de slachtoffers hun honden uitlieten.

De Nederlandse politie vraagt om de man zelf niet te benaderen omdat hij mogelijk mentale problemen heeft. De man woont in Den Haag maar zou ook regelmatig in het zuiden van Nederlands Limburg vertoeven.