Advocaten zijn hard voor Kenneth op proces rond dood van Elly (2): “Hij is de beul van Menen”

Woensdag was opnieuw een emotionele dag op het assisenproces tegen Kenneth Samaille (31) in Brugge. De ex-partner van de beschuldigde kwam getuigen over de vele jaren van huiselijk geweld, waardoor de mond van het publiek letterlijk openviel. Ook de advocaten van de burgerlijke partij bezorgden een stevige opdoffer aan de beschuldigde en noemden hem “een bruut, een vrouwenhater en een lafaard.”