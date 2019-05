Sepp Blatter wil FIFA en opvolger Gianni Infantino vervolgen: “Ik heb er genoeg van”

Sepp Blatter is van plan naar het gerecht te stappen om de FIFA en diens voorzitter Gianni Infantino aan te klagen. Volgens de Zwitser, zelf jarenlang hét gezicht van de Wereldvoetbalbond, is zijn reputatie besmeurd door een stroom van “foute informatie”.

“Ik start een gerechtelijke procedure tegen Gianni Infantino en de FIFA”, bevestigt Blatter in het Zwitserse magazine Weltwoche. “Ik heb er genoeg van. Te veel is te veel.”

De 83-jarige Blatter werd in 2015 in volle FIFA-gate uit zijn functie als voorzitter van de wereldvoetbalbond ontheven omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie.

“Wat de FIFA beweert en naar buiten brengt over mijn inkomsten is verkeerd. Daarmee beschadigen ze mijn reputatie”, stelt Blatter. Hij ontkent onder meer na het WK van 2014 in Brazilië een bonus van 12 miljoen Zwitserse frank (10,5 miljoen euro) te hebben gekregen. “Dat is valse informatie”, benadrukt hij.

De Zwitser voegde eraan toe dat na zijn aftreden valse verklaringen over hem zijn afgelegd en zei te betreuren dat de FIFA meerdere bezittingen die in beslag waren genomen nooit heeft teruggegeven. Het gaat onder meer om een collectie tophorloges en persoonlijke documenten.

“De manier waarop mijn opvolger mij heeft behandeld, is onbegrijpelijk. Zeker als je weet dat hij een heel winstgevende organisatie heeft geërfd”, besluit Blatter.