Terugkeer Hein wekt weerstand op in Gent

Het nieuws van het gesprek met ex-coach Hein Vanhaezebrouck in deze krant heeft duidelijk gemaakt dat er bij AA Gent intern (te) veel weerstand is tegen een mogelijke terugkeer. Vanhaezebrouck wil na dit seizoen nochtans praten over een comeback, mocht er beslist worden niet door te gaan met huidig coach Jess Thorup.