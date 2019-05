CLUBNIEUWS. Canesin zit al in Brazilië, missen Club en Genk zondag een smaakmaker?

In Gent was Krépin ­Diatta ongeveer de beste Bruggeling en bij Genk is de Japanner Ito al wekenlang één van de sterren. Hoe jammer zou het niet zijn als beide smaakmakers Het Duel van nu zondag zouden moeten missen? In West-Vlaanderen en Limburg houden ze hun hart vast.

CLUB BRUGGE. Diatta out voor topper?

Gisteren bleek de kans dat Diatta nog fit raakt voor zondag zo goed als nihil. De Senegalees werd geraakt aan de enkel en verscheen gisteren niet op training. Als hij vandaag de training niet hervat, is hij zou goed als zeker out. Daardoor is het aannemelijk dat Danjuma en Dennis tegen Genk op de flanken spelen.

Ook Poulain en Mechele lieten zich niet zien, al zou dat vooral uit voorzorg zijn. De eerste wordt achterin trouwens normaliter opnieuw afgelost door Mata, die terugkeert uit schorsing.

KRC GENK. Smaakmaker Ito onzeker

Luttele dagen voor de wedstrijd die mogelijk beslist over de titel willen coach Philippe Clement en zijn medische staf niet de minste risico’s nemen. Daarom verzaakte de Japanner Junya Ito op training aan de afwerkingsvormen. De Japanner heeft last aan de heup, wat de leider toch wat zorgen baart. Al is het de verwachting dat Ito toch zal kunnen worden klaargestoomd. Overigens trainde Heynen (overbelasting) ook al uit voorzorg aan de zijde van Lucumi apart met high performance coach Bram Swinnen. Heynen pikt mogelijk vandaag al aan bij de groep, ook Lucumi willen ze nog fit krijgen tegen zondag. Vanaf vandaag wordt in Genk de topper in Jan Breydel met gesloten deuren voorbereid.

ANDERLECHT. Kara onzeker voor Antwerp

Bij Anderlecht sukkelen maar liefst drie centrale verdedigers met een blessure. De belangrijkste is Kara Mbodj (foto). De Senegalese patron ondervindt hinder aan de rug en mist een aantal groepstrainingen. Anderlecht hoopt Kara tegen zondag wel klaar te stomen met een individueel programma, maar toch is de defensieleider onzeker voor het duel tegen Antwerp. Dat geldt ook voor James Lawrence, die al even sukkelt met de rug. Bij Antonio Milic gaat het wel beter met zijn heupbuiger. De Kroaat hervat normaal vandaag de groepstrainingen en moet dan afwachten of er geen reactie komt.

Foto: Photo News

Als geen van de drie verdedigers fit zou raken, zullen Bornauw en Sanneh op de Bosuil het hart van de paars-witte verdediging vormen. Ook linksback Obradovic, die onder Belhocine nog nooit speelde, traint niet mee.

KV OOSTENDE. Canesin zit al in Brazilië

Fernando Canesin (27) heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor KV Oostende gespeeld. De Braziliaan viel enkele weken geleden uit met een scheurtje in de lies en komt dit seizoen niet meer in actie. Meer nog: KVO bevestigde dat Canesin al naar Brazilië vertrok en dus al begon aan zijn vakantie. Hij speelde zijn laatste match op 6 april thuis tegen Beerschot Wilrijk. De aanvaller liet al meermaals vallen dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Bij KVO gaat men bij een deftig bod niet moeilijk doen – de kustjongens zijn Canesin erkentelijk voor bewezen diensten en op het einde van volgend seizoen loopt zijn contract af. Canesin speelt sinds de zomer van 2013 aan zee. Hij kon afgelopen winter al naar AA Gent – de Buffalo’s boden zo’n 2 miljoen euro – maar Oostende gaf toen zijn fiat niet. Mogelijk verkiest hij nu een exotisch en financieel interessant avontuur. Naast Canesin komen ook Coopman (rug) en Capon (achillespees) niet meer in actie dit seizoen.