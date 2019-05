Moord op Julie Van Espen dwingt Geens en zijn partij tot sereniteit: campagne wordt brokkenparcours voor CD&V

Net nu CD&V zich voor het eerst wat in de campagne had geknokt, moet het volume voor minstens een paar dagen weer omlaag. De moord op Julie Van Espen dwingt minister van Justitie Koen Geens en zijn partij tot sereniteit. CD&V maakt zich sterk dat de andere partijen dat ook zullen doen en hen niet zullen durven aan te vallen op het justitiebeleid. Maar het is wel het zoveelste obstakel in een campagne waar de partij niet op toerental raakt.