Belgische Kinepolis-cinema’s trokken 1,84 miljoen bezoekers

Bioscoopuitbater Kinepolis heeft er een zwak eerste kwartaal opzitten, vooral in eigen land. De elf zalen in België trokken 1,84 miljoen bezoekers, liefst 23,5 procent minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

“Toen kenden we een sterk eerste kwartaal dankzij internationale succesfilms zoals Star wars: episode VII, Black Panther, Fifty shades en Jumanji, en enkele lokale topfilms zoals FC De Kampioenen, Patser en De buurtpolitie”, zegt topman Eddy Duquenne. Dergelijke blockbusters bleven de voorbije drie maanden uit: de best scorende films waren Captain Marvel, How to train your dragon 3 en Aquaman. De succesvolste lokale film in Vlaanderen was Nachtwacht: de poort der zielen.

Kinepolis heeft in verschillende landen 96 bioscopen. Die trokken in het eerste kwartaal 8,82 miljoen bezoekers, ook al zes procent minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Toch stelt Duquenne de aandeelhouders gerust: met Avengers: endgame is er inmiddels wel een blockbuster verschenen. In amper twee weken tijd heeft die film volgens de Kinepolis-CEO de opgelopen achterstand uit het eerste kwartaal gecompenseerd.(krs, blg)