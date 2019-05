Sterk staaltje van Bekaert

Staaldraadfabrikant Bekaert heeft in het eerste kwartaal 1,1 miljard euro omzet geboekt. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder en beter dan analisten hadden verwacht.

Vooral het segment rubberversterking deed het goed, met een omzetgroei van 9,3 procent. In China boekte die afdeling een volumegroei van meer dan 13 procent. De business unit staaldraadtoepassingen bleef stabiel, specialty businesses kende een daling van 4 procent en Bridon-Bekaert Ropes Group (dat vooral staalkabels produceert) ging 6 procent vooruit.

Er werken in België ruim 1.900 mensen voor Bekaert. Eind maart kondigde de groep aan dat hij 281 banen wil schrappen in ons land. De fabriek in het West-Vlaamse Moen gaat dicht omdat Bekaert de productie naar Tsjechië verhuist. De informatie- en consultatiefase in het onderhandelingsproces met de vakbonden is volop aan de gang, klinkt het bij Bekaert. (krs, blg)