Schip waarop honderden migranten stierven wordt nu tentoongesteld

Op de Biënnale van Venetië aanschouwen kunstliefhebbers straks een wat luguber ‘werk’: een vluchtelingenschip. Of toch wat daar nog van rest, want het schip zonk in april 2015 voor de kust van Libië. Het botste tegen een ander schip, met als gevolg dat 800 vluchtelingen aan boord omkwamen en slechts 27 passagiers overleefden. Het wrak werd boven water gehaald en jaren gestockeerd op Sicilië, maar deze week zal het dus een plaats krijgen in de tentoonstelling van de Zwitsers-IJslandse kunstenaar Christoph Büchel. Recht in het zicht van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die begin deze maand nog werd verweten dat hij opnieuw een schip vol migranten de toegang weigerde. (sir)