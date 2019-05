Archie de Eerste

Wedkantoren hadden totaal geen rekening gehouden met Archie. Ze vermoedden dat het een traditionele, koninklijke naam zou worden. Genre James, Arthur of Edward. Of het als het moderner moest: Spencer. Een verwijzing naar prinses Diana, de betreurde moeder van prins Harry. Die heet voluit Diana Spencer.

Niets van dat. Het is Archie Harrison geworden, roepnaam: Archie. Bij de bookmakers in het gokverslaafde Groot-Brittannië hadden amper zestig gokkers op die mogelijkheid ingezet. Archie staat dan wel in de top 20 van populairste Britse babynamen, hij is nooit eerder gebruikt in de geschiedenis van het Britse koningshuis. Harrison evenmin.

Toch straalt er koninklijke grandeur van Archie uit, aldus naamdeskundige Vic Mennen. “Het is de verkorte versie van Archibald. In Archie zit het Griekse archos, wat ik heers betekent. Het tweede deel bald is dan weer Duits voor moedig. Samengesteld maakt dat moedige heerser. Goed gekozen voor een lid van een koninklijke familie.” En de tweede naam Harrison bevat een knipoog: Harry’s son, Harry’s zoon.

Twee dagen gewacht

Prins Harry en Meghan, die maandag voor het eerst ouders zijn geworden, hebben twee dagen gewacht om de naam bekend te maken. Ze deden dat uit respect voor de Britse koningin Elizabeth, die wellicht de primeur kreeg tijdens haar kraamvisite op Windsor Castle. Britse media hebben een bijkomende theorie. Ouders kunnen beter een paar dagen met hun pasgeborene doorbrengen. En dan beoordelen of de naam die ze in gedachten hebben, ook past bij hun baby.

Herkenbaar voor de Antwerpse vroedman Tom Van den Broeck. “Niet dat ik het elke week meemaak, maar vaker dan vroeger kan ik na de bevalling nog geen naam op de officiële documenten invullen. Dan wordt het simpelweg jongen of meisje. Het is ook een hele verantwoordelijkheid: je moet je kind een naam geven waarmee het de rest van zijn of haar leven moet rondlopen.”

Niet zozeer het karakter, wel het uiterlijk doet twijfelen, aldus Van den Broeck. “Stel dat je je zoon Boris wil noemen. Daar stel ik me een kwieke, stevige baby bij voor. Maar wat als hij minder robuust is? Dan geven ze hem misschien beter een verfijnde, Franstalige naam, zoals Jonathan.” Na enkele dagen bedenktijd blijven twijfelende ouders in vier op de vijf gevallen alsnog bij hun eerste gedacht.