Primeur: Eerste finale tussen Belgen in Champions League

Tottenham tegen Liverpool, dat is ook Toby Alderweireld en Jan Vertonghen tegen Divock Origi en Simon Mignolet. Een unicum, want hoewel er tegenwoordig Belgen zitten bij zowat elke Europese topclub, is het pas de eerste keer dat er landgenoten tegenover elkaar staan in de finale van Europa’s belangrijkste beker. Een van beide duo’s wordt dus de opvolger van Da­niël Van Buyten (Bayern München, 2013) en Thomas Vermaelen (FC Barcelona, 2015). Eric Gerets won in 1988 de Europacup I met PSV, Raymond Goethals pakte de ­beker met de grote oren in 1993 dan weer als trainer van Marseille.