REACTIES. Toby Alderweireld: “Wij hebben echt ons hart op het veld gegeven”

Tottenham kroop in Amsterdam door het oog van de naald tegen Ajax (2-3) maar plaatste zich wel voor zijn eerste finale in de Champions League. Toby Alderweireld was na afloop in de wolken met de kwalificatie.

“Mentaal was het niet gemakkelijk. Als je 2-0 achterkomt, weet je dat je er drie moet maken. Dat we daar in zijn geslaagd, toont de mentale sterkte van deze ploeg. Onze tweede helft was ongelofelijk. Ajax bewees voor de rust dat het een uitstekende ploeg heeft maar wij hebben echt ons hart op het veld gegeven. Ik ben zo trots op dit team”, zei de verdediger van de Spurs, die net als Jan Vertonghen de volledige wedstrijd volmaakte tegen zijn ex-ploeg.

Man van de match Lucas Moura “heeft geen woorden” na hattrick

Lucas Moura kroonde zich met drie doelpunten, waaronder een beslissende treffer in de slotseconden, tot held van Tottenham. “Het is onmogelijk om dit uit te leggen. Al van kindsaf droomde ik ervan de Champions League te spelen, die te winnen en nu krijg ik de kans om de finale te spelen”, reageerde de Braziliaan.

“Ik ben heel tevreden en fier op mijn ploeg”, vervolgde de 26-jarige middenvelder. “Het is onmogelijk om nu uit te leggen welke emoties ik voel. Er zijn geen woorden voor. Iedereen heeft hard gewerkt. Dit is niet mijn verdienste maar van de hele ploeg. In de eerste helft waren we goed maar slikten we twee gemakkelijke goals. Na de pauze hadden we 45 minuten om alles te geven, alsof ons leven ervan afhing. En dat hebben we gedaan. We speelden met veel intensiteit en agressie. Voetbal is ongelofelijk. Alleen deze sport kan je dit geven.”

Matthijs de Ligt: “Dit is het verkeerde kippenvel”

Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt zag de droom van het bereiken van de Champions Leaguefinale diep in blessuretijd uiteenspatten. “Het was volgens mij de laatste seconde. Ongelooflijk”, zei de 19-jarige verdediger. “Ik weet niet wat er gebeurde in de tweede helft. We gaven de doelpunten knullig weg.”

Toch voelde De Ligt na zijn wedstrijdanalyse ook dat Ajax iets moois heeft gepresteerd dit seizoen. “We verliezen hier nu wel maar als je ziet hoe de supporters klappen en reageren na de wedstrijd dan weet je dat we iets hebben neergezet. Ik had weer kippenvel, helaas was dit het verkeerde kippenvel.”

Mauricio Pochettino: “Mijn spelers zijn helden”

Tottenham-coach Mauricio Pochettino kwam dankwoorden tekort na de zinderende halve finale. “Mijn spelers zijn helden. Ze hebben een show gegeven waarin ze hun liefde voor het voetbal toonden door vol passie te strijden. Bedankt”, zei de zichtbaar emotionele Argentijnse coach van de Spurs. “De doelpunten waren geweldig. Het was een lastige wedstrijd vol stress maar we hebben alles gegeven”, aldus Pochettino, die ook Ajax prees. “Zij waren onderdeel van de show. Samen hebben we iedereen die van voetbal houdt laten genieten.”

Foto: Photo News

Pochettino ging vervolgens nog even verder met bedanken. “Dank aan mijn staf, dank aan de fans, dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Dank aan het voetbal.”

Erik ten Hag: “We waren er heel dichtbij en we hadden het ook verdiend”

Ajaxtrainer Erik ten Hag wilde na de trieste uitschakeling door Tottenham zijn spelers geen verwijten maken. “Je kunt nu alles wel gaan nabeschouwen, maar we hebben op details verloren”, zei hij. “Die zijn bepalend op dit niveau, het hoogste niveau van Europa. We zullen ook ongetwijfeld fouten hebben gemaakt, maar we hebben als leeuwen gevochten. We waren er heel dichtbij en we hadden ook verdiend om naar de finale te gaan”, oordeelde Ten Hag.

“Ik wist dat het met onze voorsprong van 2-0 bij de rust nog niet voorbij was. Ik zag dat de Spurs er nog in geloofden, dat ze ervoor wilden blijven gaan. Ze gingen ook steeds opportunistischer spelen in de tweede helft. We hebben verzuimd om de derde treffer te maken. De kansen hebben we daarvoor gehad. Het was echter net-niet. En dan verlies je in de laatste seconde. Vreselijk.”