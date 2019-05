Overname van Lommel SK kan pas na positief advies van licentiecommissie

Er is een akkoord in de maak tussen Lommel SK en de Israëlische advocaat Udi Shochatovitch. Dat bevestigt clubvoorzitter Paul Kerkhofs woensdagavond. Maar vooraleer de deal helemaal rond is, moet de kandidaat-investeerder aan de Pro League bewijzen dat hij voldoet aan de licentievoorwaarden.

Lommel SK is al langer op zoek naar een investeerder en kwam zo bij Shochatovitch terecht. De Israëliër wil graag investeren aan de Gestelsedijk, maar is niet onomstreden. In het verleden was Shochatovitch namelijk advocaat van makelaar Pini Zahavi, die onder meer nauwe banden onderhield met Moeskroen.

De kans is groot dat de deal doorgaat, maar dan moet de licentiecommissie wel eerst een positief advies geven. “Eén van de voorwaarden om tot een overeenkomst te komen, is dat het individu en zijn activiteiten onderzocht moeten worden. We hebben dan ook de Pro League verzocht om mee te bekijken of de kandidaat-investeerder tot op de draad proper is”, aldus voorzitter Paul Kerkhofs.

In de overeenkomst werd ook opgenomen dat het huidige bestuur aan boord blijft. “Meer nog, als hij zich niet zou houden aan zijn engagementen kunnen we de deal omkeren voor één euro. We zijn er dus als waakhond, want er zijn ook afspraken gemaakt over het DNA van Lommel. Zo moet de focus blijven op de ontwikkeling van eigen talent”, zegt Kerkhofs.

De Pro League bevestigt dat Shochatovitch gescreend zal worden. “Dat moet sowieso gebeuren bij elke nieuwe eigenaar. Die moet voldoen aan de licentievoorwaarden”, klinkt het. Volgende week woensdag hoopt Lommel SK een gunstig advies te krijgen, zodat de Israëlische investeerder donderdag kan worden voorgesteld.

Shochatovitch zal de club kopen voor een symbolische euro en ongeveer een half miljoen euro aan schulden overnemen. Voorts zou de investeerder de komende jaren een totaalbedrag van 2,6 miljoen euro in de sportieve ontwikkeling van de club pompen.