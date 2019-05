Rechter beveelt opsluiting van Braziliaans ex-president Temer

Temer (met paarse das) bij zijn vrijlating in maart. Foto: Agência Estado

Een hof van beroep in Rio de Janeiro heeft woensdag de hernieuwde opsluiting bevolen van de voormalige Braziliaanse president Michel Temer, die vervolgd wordt voor corruptie.

De beslissing is “onmiddellijk uitvoerbaar”, verklaarde een raadslid van het hof van beroep aan AFP.

Op 25 maart besliste een rechter nog dat de president vrijgelaten moest worden, enkele dagen nadat hij in de boeien werd geslagen, maar die beslissing wordt nu nietig verklaard.

De 78-jarige Temer, die president was van 2016 tot 2018, wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van een “criminele organisatie” die honderden miljoenen euro’s verduisterde.

De oud-president is zes keer aangeklaagd in verschillende corruptieonderzoeken, maar ontkent alle aantijgingen. Deze uitspraak heeft te maken met een corruptiezaak rond een kerncentrale in handen van een staatsbedrijf.

Zijn advocaat noemt dit arrestatiebevel een “onrechtvaardigheid”. Temer heeft aan reporters verklaard dat hij zichzelf morgenochtend zal inleveren.