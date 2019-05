Rechterhand van oppositieleider Guaidó opgepakt

Edgar Zambrano, de vicevoorzitter van het Venezolaanse parlement, is opgepakt. Dat heeft oppositieleider en zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó woensdag bekendgemaakt.

“Het regime heeft de eerste vicepresident in hechtenis genomen”, liet Guaidó op Twitter weten. “Ze willen de macht die door alle Venezolanen vertegenwoordigd wordt, ontbinden, maar ze zullen daar niet in slagen.”

Het is niet duidelijk waar Zambrano nu verblijft. Via Twitter liet de vicevoorzitter weten dat hij om 6.35 uur lokale tijd (00.35 uur in België) het hoofdkantoor van zijn partij was buitengegaan en dat agenten van de inlichtingendienst zijn auto omsingelden. Hij zegt dat hij weigerde uit te stappen. Zijn voertuig werd naar El Helicoide gesleept, een overheidsgebouw in Caracas dat dienst doet als gevangenis.

Mislukte coup

Woensdag zijn nog eens drie parlementsleden door het Venezolaanse Hooggerechtshof aangeklaagd voor de mislukte coup van 30 april. Freddy Superlano, Sergio Vergara en Juan Andrés Mejia worden beschuldigd van hoogverraad, samenzwering en burgerlijke rebellie, liet het hof weten in een mededeling. De voorbije dagen waren al zeven anderen voor dezelfde feiten aangeklaagd.