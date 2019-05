Kwart werklozen zit jaar na VDAB nog zonder job en volgde geen opleiding

Een kwart van de werkzoekenden die zich in 2016 inschreef bij de VDAB, zo’n 69.000 in totaal, zat een jaar later nog altijd zonder werk, en had ook niet deelgenomen aan opleidingen, stages of bemiddeling door de VDAB of een externe organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek op vraag van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), schrijft De Standaard.

Het gaat hier om de mensen die zich nieuw inschreven in 2016, en dus niet om langdurig werkzoekenden. 28.000 van die mensen waren na dat jaar ook niet meer ingeschreven bij de VDAB, en verdwenen dus van de radar, richting bijvoorbeeld leefloon, ziekte-uitkering, studie of gewoon weg uit de arbeidsmarkt.

Hiva-onderzoekers Ludo Struyven en Sam Desiere, die de studie maakten in opdracht van Muyters, concluderen dat daar nog veel winst te boeken valt. “Het is een groep die je niet kunt negeren. De kans op aanwerving is het grootst in het eerste jaar werkloosheid.”

“Onze analyse heeft aangetoond dat de middengroep vlot bereikt wordt”, zegt Struyven. “Maar de beide uiteinden van het spectrum nemen veel minder deel aan acties. Dus ook de groep werkzoekenden met zeer complexe problemen, zoals geen goede huisvesting, geen toegang tot vervoer en een gebrekkige kennis van het Nederlands, wordt niet bereikt. Daar is nood aan een persoonlijker aanpak.”