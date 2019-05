Democraten keuren wetsvoorstel goed voor toegang tot Trumps belastingaangiften in New York

De Democraten van de Senaat van New York hebben woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee het departement Belastingen en Financiën de toestemming heeft om informatie over belastingaangiften te delen met commissies van het Congres. Dat kan enkel als er een “specifiek en legitiem wettelijk doel is”.

In het wetsvoorstel wordt de president niet bij naam genoemd. Bovendien zou het enkel gaan om de belastingaangiften in de staat New York, niet zijn federale aangiftes.

Volgens de federale wetgeving zou het Congres al toegang moeten hebben tot die federale belastingaangiften van Trump, maar de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin weigert die documenten vrij te geven.