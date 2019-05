Meer dan 11.000 sociale woningen staan leeg: “Homans heeft gefaald”

Het aantal sociale woningen dat leegstaat is de voorbije vijf jaar toegenomen tot 11.440, terwijl meer dan 135.000 Vlamingen op een wachtlijst staan. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. “N-VA-minister van Wonen en en Armoedebestrijding Liesbeth Homans heeft gefaald.” De minister reageert verbaasd op de kritiek van Groen. “Willen ze misschien dat huurders blijven wonen in een woning waar de ramen worden vervangen, het dak wordt geïsoleerd en er muurisolatie wordt geplaatst?”

Vlaanderen telt vandaag 11.440 leegstaande sociale woningen, een toename van bijna 2.000 in vergelijking met het begin van de legislatuur, zegt Moerenhout. Bijna 7.000 van die woningen staat al langer dan een halfjaar leeg, terwijl dat er in 2014 nog maar 5.320 waren. Dat komt vooral door renovatie, legt ze uit. “Er wordt immers niet per woning, maar per blok gerenoveerd. En het is geen sinecure om alle huurders van zo’n blok te herhuisvesten. De sociale huisvestingsmaatschappijen doen wat ze kunnen, maar ze roeien met de riemen die ze hebben.”

De verantwoordelijkheid ligt volgens Groen bij bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA). Zij heeft “gefaald als minister van Wonen en als minister van Armoedebestrijding”, zegt Moerenhout. “Het aantal wachtenden op een sociale woning nam deze legislatuur toe van 120.000 tot 135.500 Vlamingen. Huren is nog nooit zo duur geweest als vandaag en het aantal mensen in armoede nog nooit zo hoog. Een betaalbare woning is nochtans de beste dam tegen armoede.”

Groen vraagt dat de volgende Vlaamse regering meer investeert in de sociale woonmarkt, en meer sociale woningen bouwt. “Het herhuisvesten en dus ook het renoveren zou heel wat sneller kunnen gaan op het moment dat er meer nieuwe sociale woningen worden gebouwd”, zegt Moerenhout. In steden en gemeenten waar de nood het hoogst is wil Groen een bijkomend sociaal huuraanbod, bovenop het wettelijke minimum. De partij pleit ook voor een algemene huurtoelage en wil de huurwaarborg terugbrengen van drie naar twee maanden huur.

Homans: “Groen slaat de bal volledig mis”

Minister Homans reageert verbaasd op de kritiek van Groen. “De afgelopen legislatuur werd er 3,86 miljard geïnvesteerd in de bouw en de renovatie van sociale woningen. Dat is 52% meer dan tijdens de vorige legislatuur. Het is dan ook logisch dat woningen tijdens deze renovatiewerken een tijdlang leegstaan. Of wil Groen misschien dat de sociale huurders blijven wonen in een woning waar de ramen worden vervangen, het dak wordt geïsoleerd en er muurisolatie wordt geplaatst?”

Volgens de minister zijn die investeringen nodig “omdat een groot deel van het woonpatrimonium gewoonweg niet meer voldoet aan de huidige woonvereisten, niet in het minst op het vlak van energie. Het verbaast me dan ook dat uitgerekend Groen kritiek geeft. Deze renovaties zijn niet alleen goed voor het klimaat, maar ook goed voor de sociale huurders die hierdoor een lagere energiefactuur krijgen.”

De provincie Antwerpen telt het meeste leegstaande sociale woningen: 4.501. In Oost-Vlaanderen zijn het er iets meer dan 3.000, West-Vlaanderen telt er 1.803, Vlaams-Brabant 1.337 en Limburg bijna 800. Gemiddeld zijn er deze legislatuur in elke provincie 391 leegstaande sociale woningen bij gekomen. West-Vlaanderen is de uitschieter, met een toename van meer dan 500 leegstaande panden.