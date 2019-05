Topfraudeur zat geen dag in de cel na veroordeling

Het meesterbrein achter een bende die vanuit België btw-miljoenencarrousels in Duitsland opzette, zat na zijn veroordeling geen dag achter de tralies. Tot grote frustratie van de Belgische speurders, die de bendeleider al sinds de jaren 90 viseren voor tal van btw-carrousels in ons land en in andere EU-lidstaten. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Bendeleider Paul H. was een van de topspelers in de Belgische wereld van de btw-carrousels. Zijn bende kon vanuit een huurappartement in Sint-Agatha-Berchem alleen al de Duitse schatkist voor miljoenen euro’s oplichten. Na jarenlang speurwerk werd de bendeleider in december 2015 veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf. Maar toen hij zich in februari 2016 bij de gevangenis aanmeldde, mocht hij beschikken. Hij kreeg in augustus 2016 wel nog een enkelband, maar die mocht hij na vier maanden al teruggeven.

Het voorval illustreert de straffeloosheid die voortvloeide uit de maatregel om celstraffen tussen vier maanden en drie jaar te vervangen door een enkelband, waarmee de overbevolking in de gevangenissen werd tegengegaan. Pas vorige maand is dat beleid teruggedraaid en moet elke straf weer worden uitgevoerd.