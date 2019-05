N-VA doet deur dicht voor verhoging zorgpremie: “Vlaming betaalt al genoeg belastingen”

Ondanks de roep van de Vlaamse zorgsector om extra geld, is een verhoging van de zorgpremie onbespreekbaar voor de N-VA. “De zorgpremie blijft wat ze is. De Vlamingen betalen al genoeg belastingen”, citeert De Standaard donderdag ondervoorzitter van N-VA, Lorin Parys.

In de zorgsector weerklinkt al langer de roep om de zorgpremie verder op te trekken. Elke Vlaming die ouder is dan 25 jaar betaalt op dit moment een jaarlijkse zorgpremie van 52 euro. Voor kwetsbare groepen is dat 26 euro. Dat geld gaat naar de Vlaamse sociale bescherming. Omdat de noden alsmaar groter worden, verdubbelde de Vlaamse regering die zorgpremie in 2015. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) liet al uitschijnen dat er na de verkiezingen opnieuw gesleuteld zal moeten worden aan de financiering. Maar dat is dus onbespreekbaar voor N-VA.

Het ferme standpunt is opmerkelijk. Parys benadrukte eind ­januari tijdens een zorgdebat nog uitdrukkelijk dat de Vlaamse sociale bescherming verder uitgebouwd moet worden. Dat wordt ook herhaald in het nieuwe N-VA-verkiezingsprogramma én de partij lag in 2015 mee aan de basis van de verdubbeling van de zorgpremie, schrijft de krant.