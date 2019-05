Britse pers voor de tweede avond op rij het delirium voorbij, Nederland in diepe rouw na uitschakeling Ajax

Ongeloof! Anders kan je het overheersende gevoel bij de Britse én Nederlandse pers niet omschrijven na de sensationele afwikkeling van de halve finale in de Champions League tussen Ajax en Tottenham.

NEDERLAND IN DIEPE ROUW

Bij onze Noorderburen was de onmacht en het ongeloof dan weer enorm groot, al probeerden de analisten toch ook het positieve te onthouden van de waanzinnige Europese campagne van Ajax dat in achtste en kwartfinale met Real Madrid en Juventus Turijn op sensationele wijze de twee finalisten van vorig jaar had uitgeschakeld.

“De vloek van 8 mei”

De Telegraaf sprak van een anti-climax voor Ajax na een geweldige Europese campagne: “Het was niet goed, maar aanvankelijk wel waanzinnig effectief. Soms kan het niet zoals je wilt en dan moet het maar zoals het gaat. Dat de inmiddels gelouterde Europese ploeg van Erik ten Hag in een helft drie doelpunten zou incasseren van Lucas Moura, was bijna buitenaards. De finale was zo dichtbij. En dat in een voetbalwereld waar het modale Ajax zich staande moet houden tussen het grootkapitaal uit vooral de vier grote Europese voetballanden: Engeland, Spanje, Duitsland en Italië en Paris Saint-Germain uit Frankrijk.”

“De enorme dreun moet daarom snel opzij gezet worden om voor het eerst sinds vier jaar weer kampioen van Nederland te worden. Want dat was samen met het Europa-proof maken van Ajax, de tweede opdracht die trainer Erik ten Hag meekreeg: het kampioenschap moet terug naar Amsterdam. Hoe raar het ook klinkt, de Europese reeks dient ondanks de uitschakeling te worden vertaald naar iets positiefs. Wie de halve finale haalt, moet in staat zijn de laatste twee wedstrijdjes van het seizoen te winnen en zo de tweede hoofdprijs te pakken.”

“De vloek van 8 mei sloeg opnieuw genadeloos toe richting de Amsterdamse club. In de geschiedenis kwam Ajax zes keer in actie op 8 mei. Vijf keer leden de Amsterdammers een nederlaag, één keer werd er gelijkgespeeld. En laat dat nou net de pijnlijkste remise uit de geschiedenis van Ajax zijn. Op 8 mei 2016 vergooide Ajax door een gelijkspel bij De Graafschap (1-1) de landstitel. In 1977, 1988, 1994, 2011 en 2019 werd er verloren op 8 mei.”

“Waanzinnige anticlimax”

Het Algemeen Dagblad probeerde het nog positief te bekijken met “Strijdend ten onder” als titel op hun frontpagina. Maar in het sportkatern proef je de bittere ontgoocheling.

“Zó close... Van de voetbalhemel naar de sportieve hel ging Ajax tegen de Spurs.Met 2-0 voor bij de rust, 2-3 verlies. Tóch geen finale, een waanzinnige anticlimax. Het Europese seizoen was zo mooi en meeslepend. Maar nu rest een gigantische kater. Het vooraf onmogelijke leek te gebeuren, maar een krankzinnig slot verpest alles. Het thuispubliek omarmt de Ajacieden met een hartverwarmend applaus. Als dank voor dit meeslepende seizoen. Maar natuurlijk kan het geen troost bieden. Weg is de droom van een finale tegen Liverpool. Weg is voor nu het gelukzalige gevoel over deze reis door Europa. Wat is dit Europese seizoen opwindend en groots geweest. Maar wat eindigt het in ongekende mineur. Zó dicht bij een finale, de belangrijkste die er bestaat in het clubvoetbal en dan zó onderuit gaan. Precies op het moment dat het onwerkelijke zou moeten gebeuren. Maar de kroon op het werk komt er niet. Het zal voor eeuwig voelen als een extreem gemiste kans. En litteken voor jaren.”

“Erik ten Hag was dicht bij de grootste Nederlandse clubprestatie van deze tijd, negentig minuten lang. Tot de paniek toesloeg, de paniek sloop in de benen van zijn ploeg. Zichtbaar wankelde Ajax en steeds meer power pompte Spurs in de meeslepende wedstrijd. Zenuwslopend was de slotfase, met de ene Engelse kans nog groter dan de andere. De guillotine viel in de slotseconden alsnog, tot totale ontluistering van de Johan Cruijff Arena. Een zucht van ongeloof viel als een deken over het stadion, maar het klaterende applaus dat niet veel later volgde, was óók voor Ten Hag. De trainer uit Haaksbergen, die Ajax weer op de wereldkaart zette.”

“Amsterdamse tranen”

“Stormloop Tottenham breekt Ajax”, stelde De Volkskrant vast. “De reis van Ajax kriskras door Europa, door het dromenland van het voetbal, eindigde dramatisch in Amsterdam, vlak voor de allergrootste wedstrijd van het clubvoetbal. De finale van de Champions League, op 1 juni in stadion Wanda Metropolitano van Atlético, gaat tussen Tottenham Hotspur en Liverpool, na de ongekende afloop en Amsterdamse tranen. Ach, het spel van Ajax was verre van geweldig in de geladen Johan Cruijff Arena, maar vrijwel alles viel de goede kant op dit seizoen, behalve nu.”

“Het spektakelelftal uit Amsterdam zoekt altijd het licht en laat zich gaarne bewonderen, maar na de uitschakeling zal het lastig zijn zich weer te richten op de titelstrijd, waarin nog twee duels te spelen zijn met het in punten gelijke PSV als rivaal. Na rust, toen menigeen dacht dat de zaak beslist was, ging het spoken. Het was onbeschrijfelijk. En toen viel die fatale treffer, weer van Moura, de Braziliaan. Het Ajax van trainer Erik ten Hag huilde, terwijl het applaus klaterde.”

“Alle registers uit het gevoelsleven van een supporter werden aangesproken”

Het NRC Handelsblad doet niet onder met een “gruwelijk eind” voor Ajax. “Er komt een tijd om dit een plek te geven, in bredere context te plaatsen. Johan Cruijff had dit mee moeten maken, Abdelhak Nouri die hier tussen had moeten staan. Ze worden allen geëerd door dit elftal, dat dromen verwezenlijkt en stijlvast is in de spelopvatting die men wel de Ajax-filosofie noemt. Maar het was, op 8 mei 2019, net niet genoeg.”

“De druk van Tottenham Hotspur nam plots na rust billenknijpende vormen aan. Moura riep bovenaardse krachten aan bij het juichen, de deken van comfort was plots weggetrokken. De Champions League had al gekke dingen gedaan deze week, in Liverpool. Geloof vergleed, momentum ook. De ongrijpbare dimensie. Het glipte, leek het, allemaal door de vingers in een kwartier na rust. Het tegenhouden werd steeds incoherenter, het furieus verdedigen ging nog slechts met de moed der wanhoop. Alle registers uit het gevoelsleven van een supporter werden aangesproken. Ajacieden stortten ter aarde, de VAR ging nog kijken. Spurs-coach Mauricio Pochettino knielde aan de zijlijn. Het was, ineens, gebeurd, na achttien duels vol heroïek en zintuiglijke overprikkeling.”

ENGELAND SPREEKT VAN EEN MIRAKEL

“Een nieuwe dag, een nieuwe sensationele comeback”, begon de schrijvelaar van Mirror Sport zijn relaas. En geef hem maar eens ongelijk. Geen cent werd er nog verwed op de kansen van de Spurs toen Ziyech nog voor de pauze Ajax op een comfortabele twee-nul zette nadat de Amsterdammers een week eerder in Londen ook al de heenwedstrijd met nul-één hadden gewonnen. Dat Liverpool een etmaal eerder het ongenaakbare Barcelona na een fenomenale wedstrijd - vier-nul - al uit Europa had gespeeld, werd reeds als een achttien karaats wonder omschreven. Twee mirakelavonden op rij, daar geloofden ze ook over het Kanaal niet in.

Maar dat was zonder Lucas Moura gerekend. De frêle Braziliaan, doorgaans een bankzitter, schoot met een zuivere hattrick zijn club en een héél land naar het delirium. De woordspelingen met de familienaam van de Braziliaan - “One Mour Miracle” - kwamen met bakken uit de Amsterdamse lucht gevallen.

Metro zag het mirakel gebeuren.

‘Lucas scoort een hattrick en zorgt opnieuw voor een verbazingwekkende comeback’ hield de journalist van de gratis krant Metro het nog vrij objectief. “Vierentwintig uur na de onwaarschijnlijke kwalificatie van Liverpool was dit opnieuw een opmerkelijke voetbalavond met Lucas Moura die in de allerlaatste seconde van de wedstrijd Tottenham en zijn fans naar dromenland trapte.”

“Nu is het Moura’s Mirakel”, kopte The Daily Telegraph, verwijzend naar de sensationele kwalificatie van Liverpool de avond voordien. Zelfs de plechtstatige The Times kon een leuk potje voetbal niet zomaar laten passeren. “Het is opnieuw gebeurd”, refereerde de Britse kwaliteitskrant ook al naar wat een avond voordien was gebeurd.

The Daily Telegraph gaat helemaal uit de bol.

Het is opnieuw gebeurd, met kruiswoordraadsel.

The Daily Star.

Ook de serieuze krant ‘The Guardian’ liet zich gaan.

The Daily Mail.

The Daily Express.

Bij de tabloids werd de schuif met superlatieven uiteraard opengetrokken. ‘Moura The Same’, ‘Een beetje van hetzelfde’ kopten de sportsecties van de Daily Staren The Daily Express. “Mirakel Deel II’, verwees The Daily Mail ook nog eens naar Liverpool-Barcelona. Bij de meer ernstige The Guardian vonden ze dan weer dat in de Champions League ‘echt alles te doen valt. ‘

ONGELOOF IN HET BUITENLAND

Ook buiten Nederland en Engeland werd vol ongeloof gereageerd op de ontwikkelingen in Amsterdam en werden de ronkende titels bovengehaald. ‘Lucas du siècle’ blokletterde de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe die van de wedstrijd meteen ‘De Zaak van de eeuw’ maakte. Ook in Italië en Spanje werd de historische waarde van deze negentig - sorry, vijfennegentig - minuten voetbal met dikke letters onderstreept.

L’Equipe.

Het Spaanse AS

De Italiaanse sportkrant ‘Corriere dello Sport’

Marca betrok er de goden bij.