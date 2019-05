Nederlandse analist die niet in Rode Duivels geloofde gaat opnieuw de mist in: “Die Mauro hoef je niet te dekken...”

De reputatie van de Nederlandse voetbalanalist Valentijn Driessen heeft een nieuwe deuk gekregen. In ons land werd hij vooral bekend omdat hij op het WK een vroege exit van de Rode Duivels had voorspeld. In deze Champions League-campagne geloofde hij al niet in de kansen van Ajax toen ze naar Madrid moesten. En ook voor deze halve finale sloeg hij de bal helemaal mis: “Die Moura van Tottenham kan je rustig alleen voor de keeper zetten want die scoort nooit...”

Valentijn Driessen mag nooit meer over voetbal praten.#ajatot pic.twitter.com/wn3AOzUI9P — Jasper Schilder (@jasperschilder) 8 mei 2019

Lucas Moura is inderdaad geen veelscorer. Hij scoorde dit seizoen nochtans al 10 keer in de Premier League in 31 wedstrijden en trof voor de trip naar Amsterdam “slechts” twee keer raak in de Champions League. Maar de 26-jarige Braziliaan scoorde gisteren wel een hattrick en velde zo eigenhandig het zware verdict voor Ajax.

Valentijn Driessen is nochtans niet zomaar iemand. Hij is chef voetbal van de Nederlandse krant De Telegraaf. In zijn voorspellingen bij het voetbalpraatprogramma Voetbal Inside durft hij echter al wel eens uitpakken met een boute uitspraak die als een boomerang in zijn gezicht kan terugkeren.

“Belgen hebben weinig verstand van voetbal”

Na de eerste matchen tegen Panama en Tunesië schatte hij de kansen van de Rode Duivels op het WK hoegenaamd niet hoog in. “Denken de Belgen aan halve of finale? Dan denken de Belgen helemaal verkeerd, of ze hebben weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval komt te spelen, gaan ze heel veel goals incasseren.”

Maar na de zeges tegen Brazilië en Japan moest Driessen zijn mening en was hij ook niet te beroerd om dat toe te geven. “Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Wat heb ik in godsnaam allemaal gezegd”, klonk het nadien. “ Na dat interview heb ik heb erg veel reacties gekregen. Begrijpelijk. Ik kan me wel voorstellen dat de mensen me nu uitlachen.”

“Ik ga niet naar Madrid omdat ik er niet in geloof”

Maar hij vergiste zich deze campagne ook al eens in Ajax. Hij zou normaal naar Madrid gaan voor de terugwedstrijd in de 1/8e finales van Ajax tegen Real... maar hij geloofde er na de 1-2 in Amsterdam niet meer in en paste voor de trip. Ajax won met 1-4.