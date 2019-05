Bij een schietpartij in een bar in de Amerikaanse staat Florida zijn één dode en twee gewonden gevallen. De schutter is opgepakt. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN.

De schietpartij gebeurde woensdagavond in een bar in een winkelcentrum in Fort Lauderdale. Volgens politiewoordvoerster Casey Liening is de schutter opgepakt. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen is er erg aan toe.