Filip Dewinter zet stap opzij in Antwerpse gemeenteraad

Antwerpen - Na de Vlaamse verkiezingen van 26 mei stopt Filip Dewinter als fractieleider van het Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad. Dat kondigt Dewinter aan in een interview met Doorbraak.be. In 2024 zal hij ook geen lijsttrekker meer zijn, maar dat betekent niet het einde van zijn politieke carrière, benadrukt hij.

Op 26 mei geeft Dewinter de fakkel in de Antwerpse gemeenteraad door aan Sam Van Rooy, die wellicht ook verkozen wordt in het Vlaams Parlement. Van Rooy staat vierde op de lijst die door Filip Dewinter getrokken wordt. Dewinter geeft toe dat het een doorschuifoperatie is met het oog op de toekomst: “Het is een voorbereiding op de toekomst. De gemeenteraadsverkiezingen over vijf jaar zullen heel bepalend zijn en dus hebben we dan een jong boegbeeld nodig, iemand die kandidaat-burgemeester zal zijn namens onze partij.”

Van Rooy: “Ik lig daar wakker van”

Van Rooy ziet dat fractieleiderschap als een nog grotere uitdaging dan Vlaams parlementslid zijn. “Dat is een grote verantwoordelijkheid die ik krijg. Ik lig daar wakker van, zeker omdat ik die kans krijg van een politicus met de staat van dienst en de ervaring zoals Filip Dewinter”, zegt hij aan Doorbraak.be.

Filip Dewinter zit reeds sinds 1995 in de Antwerpse gemeenteraad. Vooral in 2006 en 2012 profileerde hij zich als kandidaat-burgemeester, maar hij moest telkens de duimen tegen respectievelijk Patrick Janssens en Bart De Wever.