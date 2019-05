De opmars van 3D-printing: koekjes uit de printer

Geetbets - Producten personaliseren en volledig op maat laten maken met 3D-printers is een trend die al een tijdje meegaat. En zelfs een oeroud product als speculaas moet er nu aan geloven, dankzij een bakkerij uit Geetbets. Of hoe een lokale bakkerij zelf specialist wordt in 3D-printing.

Sportschoenen uit de 3D-printer (Nike), gepersonaliseerde auto-onderdelen (Mini) en zelfs jeansbroeken (Levi’s) en brilmonturen (Bawsome)… heel wat bedrijven hebben ondertussen door dat er best wel vraag is naar gepersonaliseerde producten die klanten helemaal naar hun hand kunnen zetten. Consument A wil vandaag immers niet meer exact hetzelfde als consument B, die op zijn beurt weer iets anders wil dan consument C.

Voor bedrijven was zo’n persoonlijke aanpak lange tijd een probleem: zeker in producten die via massaproductie tot stand komen, is het absoluut niet efficiënt om de band stil te leggen en speciale kleuren, vormen of materialen te gaan gebruiken. 3D-printing maakt dit alvast een stuk gemakkelijker.

Hier en nu

Ook bij speculaas- en snoepfabrikant Vanvuchelen uit Geetbets zagen ze de bui hangen. “We boden klanten al langer de mogelijkheid om hun koekjes aan te passen, en werkten daarvoor samen met een externe specialist in 3D-printen”, vertelt zaakvoerster Erika Vanvuchelen. “Maar omdat zij de laatste tijd zoveel aanvragen kregen, liep de wachttijd soms op tot een maand. En zolang willen mensen tegenwoordig niet meer wachten. Het moet hier en nu gebeuren.”

En dus besloot Erika om zelf zo’n apparaat te kopen. “Voor alle duidelijkheid: het zijn niet de koekjes zelf die uit de printer rollen, maar wel de mallen waarin we ze bakken”, legt ze uit. “We kunnen nu in een paar uur of maximaal een paar dagen een mal maken die volledig kan aangepast worden. De vraag komt zowel van bedrijven als van particulieren; dat is ongeveer fifty-fifty. Bedrijven laten koekjes maken als relatiegeschenk of om uit te delen op beurzen. Particulieren bestellen ze voor trouwfeesten en communies.” Het geeft aan hoe zelfs een ‘doorsnee’ bedrijf vandaag zijn voordeel kan doen met 3D-printing.

