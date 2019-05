Het nieuwe wapen van politie tijdens interventies: de app die in één klik alles over je vertelt

Politiemensen op het terrein krijgen binnenkort een app die alle nodige info bij een interventie op hun smartphone toont. Gedaan met het tijdrovend rondbellen en wachten op gegevens van databanken via een centrale. Met een klik weten de agenten alle belangrijke details over jou, je omgeving en zelfs je buren.

Snel over alle informatie beschikken om een interventie op het terrein veilig en doeltreffend tot een goed einde te brengen. Dat is de bedoeling achter dit project dat ontstaan is binnen de politiezone Antwerpen. Het resultaat is de app Focus@GPI, dat vanaf vandaag bij 10 politiezones, verdeeld over het ganse land, officieel in werking treedt.

Hoe werkt de app? Laat ons het voorbeeld nemen van een oproep voor een burenruzie die uit de hand dreigt te lopen. De politiepatrouille krijgt niet alleen het adres doorgespeeld waar de feiten zich afspelen. Het adres is op smartphone ook op kaart te zien, waardoor de agenten ook meteen de omgeving te zien krijgen. In welke wijk situeert zich het gebeuren, wat ligt daarrond (bossen, kanaal, wegennet, enz.), het zijn zaken die nuttig kunnen zijn. Daarnaast kunnen de agenten ook de databanken met politiegegevens beraadslagen. Zij vernemen zo of de betrokken personen, indien hun identiteit al gekend is, een strafverleden hebben en, zo ja, voor welke feiten. Zij kunnen ook te weten komen wie in de buurt bijvoorbeeld over een vuurwapen beschikt. En mocht de politietussenkomst langer duren dan verwacht, komt er versterking of worden de ploegen afgewisseld, dan krijgt iedereen een volledige briefing doorgestraald.

Privacy

Gezien het uiterst vertrouwelijke aspect van de inlichtingen die op deze nieuwe manier onder politiediensten zullen circuleren, is uiteraard heel wat aandacht besteed aan de beveiliging van de toegang ertoe. Er is gekozen voor een dubbele versleuteling van de toegang. Maar aangezien soms heel snel opgetreden moet worden, is het ook mogelijk om met vingerafdrukherkenning een short cut te maken.

Het project heeft vaste vorm gekregen binnen de Politiezone Antwerpen, die de app ontwikkeld heeft. De federale politie zorgt voor de bredere ondersteuning en de verspreiding binnen alle eenheden van de geïntegreerde (lokale en federale) politie. In eerste instantie zullen tien politiekorpsen deze nieuwe tool op de proef stellen. In Vlaanderen gaat het onder meer om de politiezones Antwerpen, Westkust en de Wegpolitie Antwerpen. Daarna volgt een evaluatie alvorens het systeem veralgemeend wordt. Maar nu al rekent het project op heel wat bijval. Meer dan 80 politiezones hebben zich al gemeld om het te mogen overnemen.