Goederentrein met gevaarlijke stoffen ontspoord in Belsele, voorlopig geen gevaar voor omwonenden

Sint-Niklaas - In Belsele is donderdagochtend een trein met gevaarlijke stoffen ontspoord. Voorlopig is er geen sprake van gevaar voor omwonenden, de brandweer onderzoekt eventuele schade aan de betreffende wagons.

Kort na 9 uur donderdagochtend ontspoorde ter hoogte van Belsele de achterste wagon van een goederentrein gedeeltelijk. Die kantelde echter niet, zodat de treinbestuurder zich niet meteen realiseerde wat er gebeurd was. De trein stopte bijgevolg pas enkele kilometers verder, toen hij het station van Sinaai al was voorbijgereden. Daardoor is er veel schade aan het afgelegde spoortraject: in het station van Sinaai zijn alle boordstenen beschadigd, en de kiezels tussen de sporen werden op het hele traject alle richtingen uit geprojecteerd.

De trein bevatte gevaarlijke stoffen, maar er is voorlopig geen sprake van gevaar voor de omwonenden. De brandweer onderzoekt momenteel de bewuste wagon, maar er is op het eerste gezicht geen lek.

De spoorwegovergang in Sinaai is voorlopig afgesloten voor alle verkeer. Treinreizigers vinden op de website van de NMBS meer informatie over de gevolgen voor de dienstregeling.

De ravage in het station van Sinaai Foto: bfs

Foto: bfs

Foto: bfs