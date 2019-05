Schilde - Julie Van Espen wordt volgende week zaterdag begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 18 mei om 10 uur in de kerk O.L.V. ten Hemel Opgenomen in Schilde, zo maakte begrafenisondernemer Quirijnen-Sereni bekend. Er wordt een massa volk verwacht.

Iedereen is welkom op de plaats van het afscheid, maar in de kerk zullen enkel familie en vrienden toegelaten worden. Mogelijk worden er buiten schermen geplaatst. Op de website van het uitvaartkantoor kan men een boodschap voor Julie achterlaten.

Julie Van Espen werd vorige week zaterdag om het leven gebracht toen ze van bij haar thuis in Schilde naar Antwerpen fietste om daar met vriendinnen af te spreken. Dader Steve Bakelmans, die intussen bekentenissen aflegde, sloeg toe nabij de Burgemeester Gabriel Theunisbrug aan het Sportpaleis, in een industriegebied.

Op die plaats werd woensdagavond een stille wake gehouden voor Julie. De opkomst was bijzonder groot, met volgens de politie zeker 1.500 en misschien zelfs tot 3.000 aanwezigen. Komende zondag staat er in Antwerpen ook nog een stille mars gepland, met allicht nog een pak meer deelnemers. Die actie heeft een breder opzet, met name een protestactie tegen (seksueel) geweld en voor een strengere aanpak ervan.

