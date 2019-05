Kristof Calvo (Groen): “N-VA is te omzeilen als wij de grootste fractie worden en De Wever weet het”

“Ik ben geen kandidaat-premier, maar dat idee is niet het slechtste dat Bart De Wever gelanceerd heeft”, verklaarde Groen-kopstuk Kristof Calvo donderdag bij RTBF. De N-VA-voorzitter had het beeld van de komst van Calvo in de Wetstraat 16 geopperd in een reactie op goede resultaten van links in Franstalige België in de recente peilingen.

Calvo kondigde woensdag bij de voorstelling van de gezamenlijke prioriteiten van Groen en Ecolo reeds aan dat indien de groenen goed scoren op 26 mei ze op zoek zullen gaan naar “een zo progressief mogelijke meerderheid”. “De N-VA zal kunnen omzeild worden als Ecolo-Groen de grootste fractie wordt in de Kamer. Dat is de reden waarom Bart De Wever zenuwachtig wordt. Bovendien is zijn bilan en dat van Charles Michel niet schitterend”, aldus de Groen-fractieleider en lijsttrekker voor de Kamer in Antwerpen.