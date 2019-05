Nog drie dagen les en hij kon naar de unief, maar toch wierp Kendrick (18) zich op dolle schutter: “Hij was door en door goed”

Drie dagen nog. Twee keer slapen. En Kendrick Castillo (18) zou afgestudeerd zijn en zijn grote passie - automechanieker of ingenieur worden - nastreven. Maar dinsdag veranderde alles toen een klasgenoot met een vuurwapen zijn klas in het Amerikaanse Denver binnenstapte. Castillo wierp zich op hem en werd het enige dodelijke slachtoffer. Zijn heroïsche daad gaf zijn klasgenoten die paar seconden die ze nodig hadden om hun leven te redden.

Devon Erickson. Foto: REUTERS

Er was amper iets van zijn gezicht te zien toen Devon Erickson woensdag de rechtbank binnenstapte. Zijn paars geverfde haar bedekte de ogen van de 18-jarige terwijl hij te horen kreeg dat hij beschuldigd wordt van moord en poging tot moord voor wat hij, samen met zijn kompaan Alec McKinney, dinsdag aangericht had in de STEM School Highlands Ranch in Denver.

Te laat in de les

Erickson was dinsdag te laat voor de Engelse les van juf Harper. Het was drie dagen voor het einde van het schooljaar, en alle leerlingen in de klas telden af. Ook Kendrick Castillo (18) keek uit naar het leven na de schoolbanken. Hij wilde zijn vader achterna en ingenieur of automechanieker worden, zijn twee passies sinds hij een kleine jongen was.

Toen Erickson in volle les - ze waren naar de film The princess bride aan het kijken - de deur open duwde, schrok de hele klas verschrikt op. Hij had een pistool vast en snauwde zijn klasgenoten toe dat ze moesten blijven zitten. “Beweeg niet, riep hij. Het was het enige dat hij zei tegen de leerlingen”, zegt Nui Giasolli (18), die op dat moment ook in de klas zat.

Doodgeschoten

Kendrick Castillo. Foto: AP

Op dat moment sprong Castillo op. De tiener stoof op zijn gewapende klasgenoot af in de hoop hem te overmeesteren, maar dat lukte hem niet. Erickson haalde de trekker over en schoot hem zonder verpinken dood. Samen met zijn mededader verwondde hij nog acht studenten in de school, maar de rest van de klas overleefde de schietpartij. En dat hebben ze aan Castillo te danken, zeggen ze in de Amerikaanse pers. “Hij gaf ons genoeg tijd om onder onze bureaus te kruipen of uit het lokaal te ontspanne", zegt Giasolli nog.

De vader van het enige dodelijke slachtoffer, John Castillo, omschrijft hem in Denver Post als “de beste jongen van de wereld”. Het verbaasde hem niet dat zijn zoon de dader had proberen te overmeesteren. “Ik wou dat hij het niet gedaan had en dekking gezocht had”, aldus Castillo. “Maar dat zit niet in zijn karakter. Hij was iemand die andere mensen altijd wilde helpen en beschermen.”

Gepassioneerd

Het enige kind van Castillo en zijn vrouw - die zwaar geschokt zijn - was gepassioneerd door wetenschap, robots en auto’s en zou in de herfst verder studeren om ingenieur te worden. “Hij lachte altijd”, zegt medeleerling Aiden Beatty (18). “Ik zag hem vaak met leraars dingen herstellen en bouwen.”

Foto: AFP

Zijn beste vriendin sinds zijn kindertijd, Sara Stacks (17), heeft het in The New York Times over een jongen die door en door goed was. “Hij gaf meer om zijn geloof, zijn vrienden en zijn familie dan om eender wat”, zegt ze. “Hij was altijd de eerste om te helpen wanneer iemand iets nodig had, of het nu een luisterend oor of iemand om de deur open te houden was. Hij hielp altijd.”

Overmeesterd

Het was uiteindelijk een groep andere jongens, onder aanvoering van de bejubelde Brendan Baily, die de schutter kon tackelen en vasthouden tot de politie ter plaatse was. “Ik heb niet genoeg woorden voor wat ze gedaan hebben”, zegt Giasolli. “Ze moesten hun leven echt niet riskeren om de 15 resterende mensen te redden.”