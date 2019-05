Noord-Korea heeft donderdag niet-geïdentificeerde projectielen afgevuurd vanuit een gebied ten noorden van Pyongyang. De projectielen zijn in oostelijke richting afgevuurd, zo meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, dat daarvoor het Zuid-Koreaanse leger citeert.

De lancering gebeurde vijf dagen nadat Pyongyang een reeks korteafstandsraketten had afgevuurd in de Oostzee (of Japanse Zee).