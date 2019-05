79-jarige huisbaas vrijgesproken voor verkrachting van huurster

Zemst - Een 79-jarige man uit Zemst die terechtstond voor verkrachting en aanranding is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. Het parket Halle-Vilvoorde had een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd tegen de man omdat die een huurster meermaals verkracht en aangerand zou hebben maar volgens de rechtbank is daarvoor onvoldoende bewijs.

De vrouw was in oktober 2016 ingetrokken bij haar toenmalige partner, die op dat moment al 13 jaar in dezelfde huurwoning woonde. De partner had een goede relatie met zijn bejaarde huisbaas en de eerste maanden verliep ook het contact tussen de vrouw en de huisbaas goed. Tot in januari 2017, toen de huisbaas zijn huurster probeerde te kussen en zijn geslachtsdeel tegen haar wreef toen ze bij hem op bezoek was. Enkele dagen later betrad de bejaarde de huurwoning toen de vrouw in bad zat, stapte de badkamer binnen en begon daar zijn huurster te betasten. In de weken nadien zou hij ook herhaaldelijk bij haar in bed zijn gekropen terwijl ze nog sliep en haar betast hebben.

Volgens de verdediging had de huurster haar huisbaas op een speelse manier proberen verleiden en hem zelfs naaktfoto’s bezorgd. De zeventiger zou haar ook geld hebben toegestopt, in ruil voor seksuele diensten en affectie.

De rechtbank oordeelde, onder meer op basis van een opgenomen gesprek tussen huisbaas en huurster, dat er wel degelijk seksuele contacten waren geweest maar dat de vrouw nooit het signaal had gegeven dat die ongewenst waren. Ook had ze het geld aanvaard dat de huisbaas haar had gegeven. Volgens de rechtbank was de huisbaas weliswaar vragende partij voor de betrekkingen en had hij een zeker overwicht maar was er van dwang geen sprake.

De zeventiger werd dan ook volledig vrijgesproken.