Vliegverkeer op luchthaven Frankfurt drie kwartier onderbroken door dronemelding

Het vliegverkeer op de luchthaven van Frankfurt was donderdagochtend gedurende drie kwartier onderbroken omdat een drone was gespot. Uit voorzorg waren geen vertrekkende en aankomende vluchten mogelijk, zei uitbater Fraport.

Volgens de Duitse politie waren er in de vroege ochtend aanwijzingen dat een drone zich in het zuiden van het terrein bevond. De vliegoperaties werden stopgezet van 7.27 tot 8.15 uur, aldus de politie. Omdat het toestel niet meer werd gezien, konden de vluchten hernemen.

Eind maart was het vliegverkeer op de luchthaven nog een half uur stilgelegd omdat een drone was gespot.

Vorig jaar had de Duitse luchtvaartautoriteit in totaal 158 verstoringen van het reguliere vliegverkeer door drones geregistreerd, of 80 procent meer dan in 2017.