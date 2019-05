Zeven jaar cel voor man die dochter jarenlang verkrachtte, maar geen onmiddellijke aanhouding: “Eén van de meest degoutante zaken van misbruik die ik ooit heb gehoord”

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een man die gedurende acht jaar zijn dochter heeft verkracht veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Dat is een jaar meer dan wat het parket had gevorderd. De man ontkende de feiten eerst, maar ging uiteindelijk tot bekentenissen over. Opmerkelijk is dat geen onmiddellijke aanhouding bevolen werd. “De kans op recidive is echt heel laag”, aldus de verdediging, en de rechter beaamde dat.

De man leerde zijn biologische dochter pas kennen toen ze acht jaar oud was. Kort daarna begon hij haar te betasten, stak vinger en penis in haar vagina en masturbeerde in haar bijzijn. De man beweerde eerst dat het meisje de betastingen zelf had aangegeven door zijn hand in de richting van haar vagina te duwen. Hij dacht dat zij dit wilde en hij haar er een plezier mee deed.

“Het kadert in een vertekend beeld dat hij had over het vaderschap, de angst dat zij hem zou verlaten”, klonk het bij de behandeling van het dossier. Nu beseft hij dat hij verkeerd was. “Ik zal er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen”, zei de man.

“Degoutant”

De advocaat van zijn dochter was bijzonder scherp voor hem. “Dit is een van de meest degoutante zaken van misbruik die ik ooit heb gehoord”, zei meester Yves Vekemans. “Dat kind is bijna negen jaar lang op alle soorten manieren misbruikt: oraal, vaginaal, via masturberen. Elke keer ze haar vader zag, was het prijs. Dat meisje is een paar honderden keren door hem misbruikt en nu komt hij zeggen dat ze het zelf plezant vond?” Het meisje is voor het leven getekend door wat gebeurd is en vroeg een schadevergoeding van 50.000 euro, die ze ook toegewezen kreeg.

Geen onmiddellijke aanhouding

Het parket vroeg de onmiddellijke aanhouding omdat de man niet in persoon aanwezig was om zijn vonnis te aanhoren, maar de verdediging vond dat niet nodig. “Hij is in behandeling en het gevaar op recidive is echt heel laag”, zei de verdediging. “Hij heeft altijd gevolg gegeven aan alle oproepingen van justitie en zal dat ook blijven doen”, klonk het nog.

De rechter gaf de verdediging gelijk, waardoor de man niet onmiddellijk aangehouden wordt. Dat heeft als gevolg dat de veroordeelde zich nu zelf zal moeten gaan aanbieden in de gevangenis. Een gedurfde beslissing, nu er veel heisa is rond de moord op Julie Van Espen door een recidivist die wachtte op de behandeling van zijn zaak en ondertussen weer toesloeg.