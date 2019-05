Reynders blijft ijveren voor Europees embargo op wapenleveringen aan Saoedi-Arabië

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders blijft op Europees niveau ijveren voor een embargo op wapenleveringen naar Saoedi-Arabië. “Maar we worden niet gevolgd door onze collega’s”, zei hij donderdag op vragen van Bel RTL over de mogelijke aanwezigheid van Belgische wapens in het conflict in Jemen. Reynders wees ook op de economische belangen van heel wat Europese landen, waaronder België.

De MR-vicepremier wees er ook op dat sinds oktober en de affaire-Kashoggi geen enkele uitvoerlicentie van Waalse wapens naar Saoedi-Arabië werd toekend. Maar de licenties die voordien werden uitgereikt, worden verder uitgereikt omdat ze een looptijd van 18 maanden hebben. “Nu moeten de vergunningen geschorst worden”, zei hij nog.

Relletje met Ecolo

Reynders, die Brussels lijsttrekker voor de Kamer is, erkende dat de campagneclip van de MR, waarin Ecolo ervan beschuldigd wordt een belasting op vlees te willen invoeren, “wellicht een beetje overdreven” was. “Maar dat maakt deel uit van de karikaturen van de campagne en is wellicht een beetje overdreven, zoals voor verklaringen in een kiescampagne”, aldus Reynders, die toch ook verwees naar een voorstel van Groen om reclame voor vlees te verbieden.

De Brusselse MR-kopman verdedigde ook het voorstel van zijn partijgenote en Brussels lijsttrekker Françoise Schepmans. Die stelde in het kader van het debat over de hervorming van het systeem van de salariswagens voor om het mogelijk te maken dat een werknemer in plaats van een salariswagen een woonpremie zou kunnen krijgen, waarmee een deel van een hypothecaire lening kan worden afbetaald. “Dat deel van het loon dat een werknemer krijgt via zijn bedrijfswagen, kan hij als voordeel vragen om een woning aan te kopen. Aan dezelfde voorwaarden, zonder een euro te verliezen. De werknemer zal kunnen kiezen tussen dat of een mobiliteitsbudget”, aldus Reynders in Sudpresse.