Emoties lopen hoog op: matchwinnaar in tranen en commentatoren die dansen, maar Mourinho is hard voor Ajax en zijn coach

Voetbal is emotie, en dat was gisteren nog maar eens duidelijk te zien in de Champions League. De ontgoocheling bij Ajax stond in schril contrast bij de vreugde van Tottenham. Matchwinnaar Lucas Moura barstte achteraf in tranen uit voor de camera en de Engelse commentatoren gingen helemaal uit hun dak. José Mourinho bekeek het echter nuchter als analist en The Special One was niet mals voor Ajax-coach Erik ten Hag, die té hard vasthield aan de filosofie van de club... “Ze speelden na rust alsof ze tegen Vitesse in de Eredivisie aan het spelen waren!”

Lucas Moura was uiteraard de held van de avond met drie doelpunten. De Braziliaan van Tottenham mocht in de 96e (!) minuut aanleggen van in het centrum van de zestien meter en bezorgde Tottenham met een plaatsbal het delirium. Toen de 26-jarige spits meteen na de wedstrijd zijn beslissend doelpunt mét Braziliaanse commentaar te zien (en te horen) kreeg, barstte hij in tranen uit:

Ook de Britse commentatoren Gary Lineker Rio Ferdinand en Glenn Hoddle konden hun emoties niet bedwingen bij de derde treffer van Lucas Moura. Lineker en Ferdinand kregen vorige week nog heel wat kritiek in Engeland toen ze dolenthousiast reageerden op de vrije trap van Lionel Messi tégen Liverpool. Deze keer stonden ze duidelijk wél aan de kant van de Spurs, overigens een ex-club van Lineker.

Jose Mourinho neemt zijn job als analist bij beIN SPORTS echter ernstig en The Special One keek vooral naar waar het misliep bij Ajax. De Amsterdammers (en hun coach Erik ten Hag) hielden volgens hem té lang vast aan de aanvallende filosofie van de club.

“Soms moet je die filosofie durven aanpassen”, vindt Mourinho. “De filosofie van een club is voor mij de basis om van te starten. Je hebt een manier van spelen nodig die aangepast is aan de kwaliteiten van de spelers. Ajax verdient daarvoor alle lof en krijgt die ook van ons. Maar... voetbal is een sportieve strijd en in een strijd heb je strategie nodig. En om speciale matchen zoals deze te winnen, mag je juist niet vasthangen aan die filosofie en moet je zelfs juist tégen die filosofie durven ingaan.”

En daar liep het in de tweede helft mis volgens de Portugese coach/analist “Iedereen kent hun zwakke punten. Het eerste wat je moet doen als je op voorsprong staat, is de balans behouden. En die balans begint met de defensieve lijn, die in positie moet staan. En vervolgens moet je altijd een aantal spelers àchter de bal houden. Maar dan zie je Blind en De Light lopen... Ze speelden na rust alsof ze tegen Vitesse in de Eredivisie aan het spelen waren! Ze geloofden precies niet in wat hen overkwam. Tottenham daarentegen speelde heel direct en hadden het geluk van de voetbalgoden aan hun zijde. Maar ze dwongen dat geluk zelf af.”

"To win special matches, you need sometimes to go against your philosophy.



"They played this second half like they were playing against Vitesse in the Dutch league!"



“Het doet pijn om dit te zeggen, want ik geef Ten Hag voor 99% de credits voor zijn prachtige werk met deze ploeg maar er is toch die 1% kritiek. In de tweede helft had hij meer moeten ‘spelen’. Want Ajax had hem dan juist nodig. Maar hij speelde zoals zijn team: niet erg goed.”

"As a coach, there are matches where we don't play, there are matches where we play very bad but there are matches where we play very well and Ajax in the 2nd half needed him to play very well and he played like his team:not very well."



“Je moet je durven aanpassen aan de tegenstander, daar geloof ik rotsvast in. Dat is volgens mij ook een eigenschap van een goede trainer: dat je de strijd kan ‘lezen’, dat je je eigen soldaten en hun kwaliteiten kan ‘lezen’ en dat je zo die strijd kan winnen. Want het doel van voetbal mag dan wel zijn plezier maken en mensen voor hun tv laten springen zoals de voorbije twee dagen, maar voetbal gaat nu eenmaal om winnen. En daarom zal ik het lastig hebben in de finale want ik hou van Maurico (Tottenham-coach Pochettino, red.) en Jürgen (Liverpool-coach Klopp, red.), zij verdienen het allebei om een trofee te winnen.”

"You have to read the battle, to read your soldiers and their qualities. Football is to have fun but football is about winning.



