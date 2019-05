Goedele Liekens na de moord op Julie Van Espen: “Wanneer nemen we seksueel geweld eindelijk ernstig?”

“Wanneer gaan we als samenleving de pandemie van seksueel geweld ernstig nemen?” Na de moord op Julie Van Espen trekt Goedele Liekens fors van leer op Facebook. Als seksuologe en psychologe, maar ook als moeder van twee dochters die de leeftijd van Julie hebben. “We kunnen seksueel geweld niet blijven onder de mat vegen”, schrijft ze. “Ik mag echt hopen dat de geesten intussen gerijpt zijn.”

Goedele Liekens, die bij de verkiezingen in Vlaams-Brabant opkomt voor Open VLD, neemt in haar tekst geen blad voor de mond. “Al twee dagen brandt het beeld van Julie op mijn netvlies. Ik lees van alles over wie welke fout heeft gemaakt. Dat debat móét natuurlijk gevoerd worden.” Ze hoopt dat ons land een voorbeeld neemt aan de doorlichting van de Nederlandse justitie na de moord op Anne Faber in 2017. “Ook Anne werd tijdens het fietsen vermoord door een veroordeelde seksuele veelpleger. De conclusies waren vernietigend: de ene inschattingsfout na de andere, te weinig aandacht voor de veiligheid van de samenleving.”

Maar dat is niet het enige wat moet gebeuren, zegt Liekens. “Men kan seksueel geweld niet onder de mat blijven vegen. In ons land worden elke dag opnieuw vrouwen verkracht, afgeranseld, gepest, bedreigd, vernederd en geïntimideerd. Elke dag doen acht vrouwen aangifte van verkrachting. Bij slechts 4 procent (!) van die verkrachtingen, leidt de aangifte tot een veroordeling. België werd voor dit schandalig lage cijfer door de Verenigde Naties al op de vingers getikt.”

Ook huiselijk geweld wordt zeer ondermaats aangepakt, zegt ze. “We zijn een van de enige Europese landen die geen wet heeft die huiselijk geweld strafbaar maakt. Nochtans komen er in ons land 40.000 klachten over huiselijk geweld binnen bij de politie. Die 40.000 klachten leiden maar in 40 gevallen tot een tijdelijk huis- en contactverbod voor de dader.”

“Boys will be boys”

Liekens hoopt dat er lessen getrokken worden. Over hoe we als samenleving seksueel geweld eindelijk serieus moeten nemen. “En vooral: wanneer gaan we inzetten op snelle detectie en preventie?” Ze verwijst opnieuw naar Nederland. “Twintig jaar geleden al had men daar door dat je bij seksuele delinquenten onmiddellijk moet ingrijpen. Vroege vergrijpen hebben een belangrijke signaalfunctie. Als je niet onmiddellijk ingrijpt wanneer het misloopt, riskeer je een escalatie met veel ernstigere feiten. Terwijl ik met de Nederlandse Rutgers Stichting verplichte therapietrajecten voor seksuele delinquenten uitwerkte, haalde men in ons land de schouders op. Boys will be boys en nog meer van dat soort onzin hoorde ik. Ik mag echt hopen dat de geesten intussen gerijpt zijn.”